Milan-Bologna, ore 21.45: probabili formazioni

Quella tra il Milan e il Bologna sarà una delle partite più interessanti della giornata numero 34 del campionato italiano di Serie A. I rossoneri mirano a superare la Roma e puntano decisamente alla qualificazione alla prossima edizione della Europa League. Il Bologna vuole confermare quanto di buono ha fatto al Dall’Ara contro il Napoli. Nella gara di andata successo dei rossoneri per 2-3 in Emilia. Milan FC Internazionale v AC Milan – Serie A Il Milan ha 53 punti in classifica, a meno… continua a leggere sul sito di riferimento