Milan, Bonaventura vuole rinnovare. L’arrivo di Ibrahimovic può aiutarlo

Sono giorni decisivi per il Milan e un mercato che deve assolutamente togliere le castagne dal fuoco con cui mister Pioli, e la stessa società, stanno rischiando di bruciarsi. Il primo tassello è stato l’arrivo, ufficializzato ieri, di Zlatan Ibrahimovic, che sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan dal prossimo 2 gennaio, giorno in cui completerà le visite mediche. Oltre al ritorno dello svedese, però, il club rossonero è al lavoro per le altre operazioni di mercato, che non… continua a leggere sul sito di riferimento