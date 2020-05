Milan, botta e risposta Rangnick-Maldini: interviene Gazidis, telefonata al tedesco e una richiesta

Paolo Maldini non ha digerito le ultime dichiarazioni di Ralf Rangnick e ha risposto a tono attraverso un’intervista rilasciata all’Ansa, di cui il Milan era a conoscenza: “Non avendo mai parlato con Rangnick, non capisco su quali basi vertano le sue dichiarazioni, anche perché dalla proprietà non mi è mai stato detto nulla – le parole di Maldini – Il tecnico tedesco parlando di un ruolo con pieni poteri gestionali sia dell’area sportiva che di quella tecnica, invade delle zone nelle quali… continua a leggere sul sito di riferimento