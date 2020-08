Milan-Cagliari, i convocati: fuori in 2, presente Calabria. Ben 4 i Primavera

Diramata la lista dei convocati del Milan per la partita contro il Cagliari. C’è Calabria, ma mancheranno due giocatori importanti. Ben 4 i Primavera. Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per l’ultima di campionato che vedrà i rossoneri contrapposti al Cagliari di Zenga. Come detto da Pioli, i suoi ragazzi ci tengono a chiudere bene dopo una grande rimonta nel girone di ritorno. L’ex Fiorentina, comunque, per questa partita, dovrà fare a meno di due giocatori. La prima è un’assenza… continua a leggere sul sito di riferimento