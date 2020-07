Milan, Calhanoglu addio? Avrebbe deciso di partire: rinnovo più lontano

Hakan Calhanoglu cambia squadra e cambia Paese? Il centrocampista turco, uno dei migliori con Pioli in panchina, potrebbe andare via dal Milan. Come è noto, il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il giocatore avrebbe le idee chiare sul futuro. La volontà del giocatore di disputare la prossima Champions League, in particolare, potrebbe rappresentare un ostacolo importante, pensando a un futuro ancora in rossonero. L’Europa League agli ordini di Pioli, insomma, potrebbe non bastare. AC Milan… continua a leggere sul sito di riferimento