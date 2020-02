La Fifa si è pronunciata sul ricorso presentato dallo Sporting Lisbona per l’attaccante del Milan Rafael Leao, prelevato dal club rossonero nella scorsa estate dal Lille per 35 milioni di euro. Un caso che però non riguarda direttamente il Milan, bensì il Lille e lo Sporting Lisbona. Per capire la situazione del giovane attaccante portoghese che non sta brillando in rossonero bisogna riavvolgere il nastro all’estate passata. Rafael Leao, infatti, aveva rescisso unilateralmente il contratto che…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan, caso Leao: c’è la decisione della Fifa sul ricorso dello Sporting Lisbona proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento