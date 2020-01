Milan, c’è una nuova idea di mercato: possibile scambio di prestiti con l’Atalanta

Oltre a Jean-Clear Todibo, il Milan ha intenzione di regalare un altro difensore a Stefano Pioli nel mercato di gennaio e l’ultima idea porta in direzione Bergamo: il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza milanista è quello di Simon Kjaer, centrale di proprietà del Siviglia ma attualmente in prestito all’Atalanta. Finora il danese ha collezionato solo cinque presenze e un feeling mai nato con il tecnico Gian Piero Gasperini, tant’è che il suo agente ha già comunicato l’intenzione del… continua a leggere sul sito di riferimento