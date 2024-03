Milan, cessione del club nel mirino: indagato a.d. rossonero Furlani

(Adnkronos) –

Guardia di Finanza in casa Milan oggi per acquisire documenti su provvedimento dell’autorità giudiziaria di Milano. Una perquisizione di diversi soggetti coinvolti, che non si è limitata agli uffici, ma che è proseguita anche nelle abitazioni private. L’operazione, che ha visto il sequestro di diversa documentazione, è terminata ed è stata seguita dalle attività per la copia dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, pc e telefonini, condotta dalla squadra reati informatici.

Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente ad del Milan, sono indagati per ”non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza”. Lo rende noto lo stesso club riferendosi alla perquisizione. La società AC Milan ”risulta terza ed estranea al procedimento in corso -si sottolinea in una nota- che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”.

“In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente Ad del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”, prosegue il club.

“Prendiamo atto di notizie che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club ‘appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio’. Questa accusa è falsa”. Lo dichiara un portavoce del fondo angloamericano Elliott in merito alle indagini della Gdf sul passaggio di proprietà del club rossonero contestato dalla Procura di Milano. “Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan”, ha aggiunto il gruppo Elliott.