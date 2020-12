Milan Channel shock sulla sentenza: “De Laurentiis meritava una punizione severa, è stato lui a non voler scendere in campo!”

Mario Suma, giornalista di Telelombardia e voce di Milan Channel, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Telelombardia. L’argomento, ovviamente, è la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha visto trionfare il Napoli nei confronti della Federazione italiana. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

La stoccata di Suma (Milan Channel)

“Oggi che il campionato è entrato nel vivo e non si teme più il blocco delle partite, arriva una decisione salomonica. Come commentare questa sentenza… quasi tutte le società hanno dimostrato grande serietà La verità è che non hanno studiato bene le carte. E’ stato De Laurentiis a non voler scendere in campo lo scorso ottobre, ha voluto fare quello che decide tutto lui, ha voluto decidere autonamente le sorti del calcio italiano. Ed è solo per questo motivo doveva essere severamente punito. Ha voluto giostrare lui le cose a suo piacimento”.

