Milan, Conti e Calabria non hanno convinto: prevista almeno una cessione

Il ​Milan sta ponendo le basi per la stagione 2020/21, in attesa di conoscere le disposizioni governative in merito all’eventuale ripresa dell’attuale campionato e (soprattutto) di sapere il nome del prossimo allenatore. Ralf Rangnick o no, il destino è tracciato per alcuni componenti dell’organico rossonero. I principali cambiamenti riguarderanno le fasce, in pieno restyling dopo alcune prestazioni poco convincenti da parte di Davide Calabria e Andrea Conti. Come riportato nell’edizione… continua a leggere sul sito di riferimento