sabato, 23 Agosto , 25

Damiano David in tribuna per Roma-Bologna, bodyguard ‘stopper’ blocca ammiratrici

(Adnkronos) - Parata di vip alla prima della...

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 23 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Napoli, buona la prima: McTominay e De Bruyne stendono il Sassuolo

(Adnkronos) - Buona la prima per il Napoli...

MotoGp, tragedia evitata in Ungheria: Acosta cade, la moto sfiora il cameraman

(Adnkronos) - Tragedia sfiorata in MotoGp, nel weekend...
milan-cremonese,-gol-di-pavlovic-e-proteste-grigiorosse:-cos’e-successo
Milan-Cremonese, gol di Pavlovic e proteste grigiorosse: cos’è successo

Milan-Cremonese, gol di Pavlovic e proteste grigiorosse: cos’è successo

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilan-Cremonese, gol di Pavlovic e proteste grigiorosse: cos'è successo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna la Serie A e tornano le prime polemiche arbitrali. In Milan-Cremonese di oggi, sabato 23 agosto, fa discutere il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Strahinja Pavlovic. Dopo il vantaggio firmato da Baschirotto alla mezz’ora, i rossoneri hanno rimesso la partita in equilibrio grazie al colpo di testa del difensore. L’1-1 del serbo è arrivato a inizio recupero, su cross di Estupinan. Al centro del dibattito c’è l’inizio dell’azione di Saelemaekers, caratterizzata da uno scontro di gioco con Zerbin. 

Dopo l’impatto, il difensore grigiorosso resta a terra e la panchina della Cremonese protesta. Poi il cross dell’esterno e il colpo di testa dell’1-1, con immediata reazione del tecnico Davide Nicola. L’arbitro Collu, in perfetta posizione per valutare l’accaduto, covalida. Il contatto è stato dunque ritenuto nei limiti del regolamento. A fine primo tempo, Milan-Cremonese è 1-1. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.