sabato, 23 Agosto , 25
milan-cremonese:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv-e-streaming
Milan-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Milan-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilan-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna la Serie A. Oggi, sabato 23 agosto, ricomincia il campionato di Serie A. Tra le big in campo c’è subito il Milan, che questa sera affronta la Cremonese in un San Siro sold out per il ritorno dei rossoneri, con grande attesa per rivedere Massimiliano Allegri in panchina. Il Diavolo, quest’anno senza coppe, dovrà partire con il piede giusto contro i grigiorossi, per guadagnare subito punti utili nella corsa Champions. La squadra di Stroppa, dall’altra parte, scenderà in campo senza troppe pressioni per portare a casa punti utili in ottica salvezza. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Cremonese, in campo stasera alle 20:45: 

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri 

Cremonese (3-5-2) Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, De Luca. All. Stroppa. 

La partita di Serie A tra Milan e Cremonese di oggi, sabato 23 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.