Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! In una giornata complessivamente deludente per il​ Milan dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Verona, c’è però anche chi festeggia. 3899 giorni dopo un nuovo Maldini fa il suo esordio in Serie A. Daniel Maldini, secondogenito di Paolo, ha debuttato con la maglia rossonera. Paolo Maldini, ex terzino del Diavolo, ora dirigente, giocò la sua ultima partita il 31…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan, Daniel Maldini fa il suo esordio in Serie A: terza generazione per la dinastia rossonera proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento