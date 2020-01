Milan, difficoltà per Todibo e nuovo piano in difesa: l’idea rossonera per Kjaer

​In attesa di individuare un profilo per cui valga la pena investire in difesa e registrate le difficoltà per arrivare a Jean-Clair Todibo del Barcellona (che non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo), il Milan può aggiungere l’esperienza di un trentenne e in questo caso l’identikit è delineato: Simon Kjaer può essere una buona soluzione temporanea, assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il difensore dell’Atalanta fatica a trovare spazio con Gian Piero Gasperini… continua a leggere sul sito di riferimento