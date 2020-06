Milan, domani sarà giornata di rinnovi: in arrivo 6 annunci importanti

Il Milan è pronto a blindare con dei contratti i calciatori in scadenza. Non si tratta di contratti a lunga scadenza: domani, scrive Tuttosport, diventeranno ufficiali i rinnovi dei contratti dei sei calciatori in scadenza al prossimo 30 giugno. Il Milan ha trovato l’intesa con i calciatori per concludere l’annata. Dunque, da domani, arriveranno gli annunci dei rinnovi, fino al 31 agosto, per Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Asmir Begovic, Giacomo Bonaventura, Alexis Saelemaekers e Lucas… continua a leggere sul sito di riferimento