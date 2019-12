Milan, Donnarumma può lasciare i rossoneri: destino segnato

La clamorosa sconfitta subita dal Milan in casa dell’Atalanta ha chiuso un 2019 che, oltre ad essere stato “horribilis”, ha dato tante certezze, ma tutte negative: in primis quello di non avere una squadra altezza della storia rossonera. E hanno fatto il giro del web, e del mondo, le immagini di un ​Gianluigi Donnarumma in lacrime dopo le 5 reti subite al “Gewiss Stadium”. Un pianto frutto della delusione e del dispiacere del portiere rossonero, impotente davanti a quello che (non) hanno fatto… continua a leggere sul sito di riferimento