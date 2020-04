Milan e Atalanta a colloquio per Caldara: deciso il futuro del difensore

​​Milan e ​Atalanta riprenderanno presto i contatti per decidere il futuro di Mattia Caldara, trasferitosi nel corso del mercato di gennaio in terra bergamasca attraverso la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Infortunio alle spalle, il difensore si è messo immediatamente a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. In poche presenze dal suo ritorno in nerazzurro, Caldara ha saputo ricambiare la fiducia della società e conquistare il posto in squadra in vista della… continua a leggere sul sito di riferimento