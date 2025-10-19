domenica, 19 Ottobre , 25

Milan-Fiorentina, per Pioli il ritorno a San Siro è da brividi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Milan-Fiorentina di oggi, domenica 19 ottobre, regala anche il grande ritorno di Stefano Pioli a San Siro. Lo stadio in cui il tecnico ha trascinato i rossoneri allo storico scudetto del 2022, vinto all’ultima giornata al termine di un lungo duello contro l’Inter: “È un’emozione – ha detto l’allenatore viola pochi minuti prima del fischio d’inizio, ai microfoni di Dazn – è la prima volta che torno qua e sicuramente mi aspettavo di emozionarmi. Quello che abbiamo vissuto insieme io e il Milan in questo stadio è qualcosa di eccezionale. Il nostro momento è quello che è, dobbiamo rimanere concentrati sulla partita da fare”.  

Prima della sfida, Pioli è stato accolto dai cori dei tifosi rossoneri e ‘accompagnato’ in panchina dall’immancabile ‘Pioli is on fire’, il leitmotiv a cui si legano i suoi 5 anni nella Milano rossonera. Poi, anche un emozionato abbraccio con Zlatan Ibrahimovic, tra i protagonisti della sua esperienza con il Diavolo.  

