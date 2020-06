Milan, futuro di Pioli in bilico: centrare l’obiettivo Europa League potrebbe non bastare per essere riconfermato

Futuro tutto da scrivere per Stefano Pioli. Il tecnico del ​Milan, subentrato all’esonerato Giampaolo lo scorso ottobre, non sa ancora con certezza che ne sarà di lui in vista della prossima stagione: molto dipenderà dai risultati del campo e dal fatto se i rossoneri riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Con il suo avvento in panchina il Milan ha senza dubbio rialzato la testa dopo una prima parte di stagione davvero deludente ma per garantirsi la conferma in… continua a leggere sul sito di riferimento