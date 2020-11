Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della ripresa del campionato dopo la pausa Nazionali. Il centrale ha giocato con l’Italia U21 nei due match, risultati poi vittorie, che hanno portato gli azzurrini alla qualificazione ai prossimi Europei. La prossima sfida con il Napoli è molto importante per i rossoneri, dato che con una vittoria al San Paolo sancirebbero il primo posto. Con una sconfitta, invece, gli azzurri li aggancerebbero in vetta. Il difensore ha assunto un ruolo importante nella formazione di Pioli, dati i continui infortuni del capitano Alessio Romagnoli.

LE PAROLE DI MATTEO GABBIA

Di seguito le parole del difensore del Milan, Matteo Gabbia, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida con il Napoli di domenica sera.

La partita di Napoli sarà difficile, contro una squadra che sta facendo benissimo, sarà emozionante. Se noi del Milan vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati dobbiamo cercare di vincere. Siamo soddisfatti fino a questo momento ma il percorso è ancora lungo e dobbiamo essere ancora ambiziosi, con la voglia di vincere tutte le partite. Siamo pronti, prepariamo la prossima partita e tra dieci gare potremo fare un primo bilancio.

The post Milan, Gabbia: “Partita col Napoli molto difficile, sarà emozionante” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento