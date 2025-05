Milan Games Week & Cartoomics 2025, tutto quello che c’è da sapere

Grandi ospiti internazionali come Brian M. Bendis e Hitoshi Sakimoto

Milano, 30 mag. (askanews) – Dal 28 al 30 novembre 2025 ritorna Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme. Videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, musica, ospiti e artisti nazionali e internazionali animeranno i 4 padiglioni di Fiera Milano (Rho).”Come di consueto avremo nove grandi aree in cui distribuiamo i contenuti che rappresentiamo dal mondo e-sport al gaming District, al distretto dedicato al Giappone a tutto quanto fa oriente, tutto quanto fa Otaku come electric town, il mondo dei Comics con Imagination, quelli da tavolo e giochi di ruolo e boardgames con l’area Unplugged – ha spiegato ad askanews Fabrizio Savorani, direttore artistico della Milan Games Week – altro contenuto lo spettacolo, la musica, i panel e talk, ospiti nazionali e internazionali, su sei palchi tra cui l’importante central stage che avrà i principali contenuti musicali con la collaborazione con radio 105″.”Quest’anno siamo molto felici di annunciare il nostro tema che raccorda l’evento con una cornice culturale valoriale, il tema che abbiamo scelto quest’anno è ‘Onlife’ ed è rappresentato da uno stupendo manifesto realizzato dal nostro artista Marco Cecchetto, una eccellenza italiana grande disegnatore grande firma per Marvel comics, che è il primo dei grandi ospiti che avremo”.Tanti gli ospiti internazionali attesi provenienti dal mondo del fumetto e dei manga, a partire da Brian M. Bendis, uno degli autori più rappresentativi della Marvel Comics, che ha un ruolo centrale nella creazione dell’Ultimate Universe, ralizzando la serie Ultimate Spider-Man all’inizio degli anni 2000; Peach Momoko, che all’inizio del 2024 ha messo la sua firma sulla nuova collana Marvel Comics Ultimate X-Men, nata per raccontare in chiave nipponica le origini del gruppo di eroi; Paul Azaceta, disegnatore statunitense che ha esordito nel mondo del fumetto con la serie Grounded e che successivamente ha siglato le illustrazioni per Punisher Noir e altri prestigiosi titoli, tra cui Conan il barbaro e Amazing Spider-Man; Lee ‘Jimmy’ Ji-Min, autrice coreana che ha illustrato il webtoon Navillera, dal quale è stata prodotta una serie tv distribuita internazionalmente da Netflix; C. B. Cebulski, Editor In Chief di Marvel ComicsPer quanto riguarda, invece, il mondo dei videogiochi, arriverà a Milan Games Week & Cartoomics Hitoshi Sakimoto, compositore giapponese celebre in tutto il mondo grazie alle sue colonne sonore dedicate a saghe, come Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. Sempre dallo sconfinato universo Marvel, invece, per la prima volta in assoluto arriverà a MGWCMX Eric Monacelli, Executive Producer di Marvel Games.Per la prima volta, Milan Games Week & Cartoomics accoglie il sostegno attivo del Comune di Milano e di Regione Lombardia, un segnale concreto dell’attenzione che le istituzioni riservano alle nuove generazioni e alla loro partecipazione culturale. Il Comune, in particolare, sarà protagonista di un ricco calendario di iniziative diffuse sul territorio cittadino da agosto a novembre: incontri, laboratori e momenti formativi. Con Regione Lombardia, invece, verrà avvicinato il mondo delle Università lombarde.