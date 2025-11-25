milan-games-week-&-cartoomics:-torna-la-festa-della-cultura-pop

Dal 28 al 30 novembre a Fiera Milano Rho

Milano, 25 nov. (askanews) – La Milan Games Week & Cartoomics sta per tornare dal 28 al 30 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho, un vero e proprio festival della cultura pop. A raccontarci tutto Fabrizio Savorani, event Director di Milan Games Week & Cartoomics.”Quest’anno è il quinto anno che la Games Week è unita a Cartoomics, questa nostra manifestazione ormai è una un festival dell’intrattenimento e della cultura pop, quindi non è più soltanto il mondo del digital entertainment a essere interessato, ma tutte le arti creative sono protagoniste”, ha spiegato.Videogame – spazio ai giochi sviluppati in Italia – tantissime postazioni free to play con i titoli più recenti, ampio spazio agli eSport, (con le finali di tornei come MotoGP e la Serie A Supercup) e tante star internazionali. Non solo creator e streamer, ma tanti attori che danno voce e volto ai videogiochi più amati.”Avremo con noi attori del calibro di Troy Baker, l’interprete di ‘The Last of Us’ o di ‘Death Stranding 2’. Avremo Roger Clark e Rob Wiethoff che sono i protagonisti di ‘Red Dead Redemption 2’, uno dei videogame più amati, al quarto posto della classifica dei videogiochi più venduti di sempre” e poi “avremo tre interpreti del cast di ‘Clair Obscur: Expedition 33’ il videogioco candidato con il maggior numero di nomination di sempre ai The Game Awards del prossimo dicembre e con loro, con Rich Keeble, Maxence Cazorla e Kirsty Rider, parleremo di questo titolo che è straordinariamente amato e apprezzato, uno dei casi di successo di quest’anno”.Grandi protagonisti anche del mondo del fumetto: “Per la prima volta a Milano avremo C.B Cebulski che è il direttore, l’editor in chief, il capo supremo della Marvel Comics, accompagnato da un’artista giapponese da lui scoperta, perché lui è un grande talent scout, che è Peach Momoko, un’artista straordinaria”, “con loro dopo 18 anni che non veniva in Italia, torna Brian Michael Bendis, scrittore di fumetti, uno dei più grandi scrittori, sceneggiatori americani”Attesi anche Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto scrittore e disegnatore del manga “Pokemon”, per la prima volta in Italia.