Milan, Gazidis ha deciso: con Rangnick arriva il “modello Red Bull”

Al momento sono poche le certezze in casa Milan, tranne una: cioè che la prossima stagione vedrà un’altra rivoluzione, dalla società al campo. Già salutato ufficialmente Zvonimir Boban, e in attesa del probabile addio di Paolo Maldini, si prepara anche il terreno per la partenza di Stefano Pioli. Il nome del suo possibile sostituto in panchina è già noto: quello di Ralf Rangnick. L’ex tecnico di Hoffeneim, Schalke 04 e Lipsia è l’attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo “Red Bull”. E… continua a leggere sul sito di riferimento