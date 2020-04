Milan, Gazidis piomba su Ricci: le ultime sull’affare. Piace anche a Roma e Napoli

​Il ​Milan, in vista della prossima sessione di mercato, potrebbe chiudere diversi affari sia in entrata che in uscita. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore (Stefano Pioli, a meno di sorprese, non verrà infatti confermato, ndr), Ivan Gazidis, dirigente del club rossonero, sta cercando di definire le proprie strategie in vista della campagna acquisti e cessioni di giugno. 🎶 You can’t start a fire without a spark 🎶 Sponsored by @skrill. Make your money move.#SempreMilan… continua a leggere sul sito di riferimento