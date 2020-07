Milan, Gazidis su Ibrahimovic: “Certe decisioni si prendono in due”

Ivan Gazidis, il CEO del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in merito alla sua gestione in rossonero e al futuro di alcuni calciatori. Un esempio è proprio quello di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha risollevato le sorti del club e a molti tifosi interessa sapere dove sarà tra qualche mese. Di seguito le parole del dirigente.

Milan, Gazidis: “Ibrahimovic? Certe cose si decidono in due”

“Preferirei non parlare di un singolo giocatore, perché ci sono diverse situazioni come la sua. Dovremo decidere in fretta ma certe scelte comunque si fanno in due. Non c’è un Gazidis contro uno o contro l’altro. Le scelte sono del gruppo di lavoro e non mie. Tutte le decisioni prese hanno un peso nel breve e nel lungo periodo. Anche se si tratta di decisioni difficili. Dobbiamo creare l’orgoglio di far parte del Milan”.

