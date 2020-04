Milan, Gazidis vuole blindare Rebic: l’Eintracht spara alto per il riscatto del croato

Il ​Milan, nella prossima stagione, sarà molto diverso da quello che si appresta a terminare l’attuale annata calcistica. Cambierà con ogni probabilità l’allenatore, così come sembra certo l’addio di Paolo Maldini. Elliott e Ivan Gazidis, tuttavia, vogliono ripartire anche da alcune certezze. Giusto abbassare il tetto degli ingaggi, puntare sui giovani, ma è fondamentale anche confermare chi ha dimostrato di poter fare bene a Milano. Ecco allora che per la dirigenza del club di via Aldo Rossi,… continua a leggere sul sito di riferimento