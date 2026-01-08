giovedì, 8 Gennaio , 26

Milan-Genoa 1-1, Leao salva Allegri: rossoneri a -3 dal primo posto

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan pareggia con il Genoa in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, termina 1-1 la sfida di San Siro tra rossoneri e Grifone. Apre la rete di Colombo nel primo tempo, raggiunto nella ripresa dalla rete di Leao nel finale. In pieno recupero la squadra di De Rossi sbaglia un calcio di rigore con Stanciu che calcia altissimo dal dischetto. Con questo pari il Milan sale a 39 punti e rimane al secondo posto, con l’Inter che allunga così a +3 sugli uomini di Allegri in testa alla classifica. Raggiunge quota 16 invece il Genoa, quartultimo a +3 sulla zona retrocessione. 

 

Nel prossimo turno di campionato il Milan volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina, mentre il Genoa ospiterà il Cagliari. 

 

