Milan, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Ci sarà nel derby?

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del ​Milan, Zlatan Ibrahimovic, sul quale sono riposte le speranze dei rossoneri per il derby di domenica sera. Il derby tra Inter e Milan di domenica sera si avvicina e in casa rossonera sono tutti in attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic si riprenderà dall’infortunio al polpaccio in tempo per giocare la…

