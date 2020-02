Impegno casalingo per il Milan che nella 22esima giornata di campionato affronterà l’Hellas Verona a San Siro. Questa la probabile formazione dei rossoneri. Nessun ballottaggio tra i pali, dove ci sarà il solito Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero cercherà di blindare la porta del Diavolo dopo i gol incassati in Coppa Italia contro il Torino. Sicuri del posto capitan Romagnoli e Theo Hernandez, i due ballottaggi riguardano la fascia destra (dove Calabria è in vantaggio su Calabria) e…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan-Hellas Verona, ore 15.00: la probabile formazione e le possibili scelte di Stefano Pioli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento