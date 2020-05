Milan, i 5 punti fermi da cui Rangnick ripartirà nella prossima stagione

In attesa di conoscere la data ufficiale della ripresa del campionato italiano di Serie A, il Milan si allena a Milanello al fine di prepararsi nel migliore dei modi al ritorno in campo. La dirigenza rossonera sta già progettando il prossimo futuro. Il club di via Aldo Rossi potrebbe operare una vera e propria rivoluzione, ma ci saranno anche 5 punti fermi. Gianluigi Donnarumma FC Internazionale v AC Milan – Serie A Gigio Donnarumma, nonostante qualche errore, ha salvato il Milan in tante… continua a leggere sul sito di riferimento