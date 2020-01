Milan, i convocati per la Sampdoria: prima per Ibrahimovic, un’assenza a centrocampo

​Il ​Milan si prepara a scendere in campo a San Siro contro la Sampdoria, nella diciottesima giornata di Serie A, e Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati: si sottolinea ovviamente la presenza di ​Zlatan Ibrahimovic, tornato nei giorni scorsi in rossonero e pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Milan. Assente ​Biglia, infortunatosi ieri nel corso dell’allenamento. Questi i giocatori a disposizione di Pioli contro la Samp: 🏟 #MilanSampdoria 🏟 Here’s our first… continua a leggere sul sito di riferimento