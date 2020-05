Milan, Ibrahimovic accostato a una nuova squadra. Il futuro di Zlatan è in bilico

Zlatan Ibrahimovic, nelle scorse settimane, si è allenato a Stoccolma con l’Hammarby, club di cui detiene il 25% delle quote. Lo svedese dovrebbe tornare in Italia nella giornata di lunedì in attesa di capire se e quando ripartirà il campionato di Serie A. Zlatan resterà in italia almeno fino al termine della attuale annata calcistica. Non vi sono certezze tuttavia sul futuro. L’ex Psg non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. AC Milan v Genoa CFC – Serie A… continua a leggere sul sito di riferimento