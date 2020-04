Milan, Ibrahimovic: “Il futuro? Non so cosa voglio, penso anche alla famiglia”

​In casa ​Milan non mancano motivi di discussione, al di là dello stop forzato all’attività sportiva a causa dell’emergenza Coronavirus, e alle voci sul futuro della panchina si aggiungono quelle sul destino di ​Zlatan Ibrahimovic. Ibra è tornato a parlare e lo ha fatto al portale svedese Svenska Dagbladet. Queste le sue parole: “Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere questo Coronavirus? Dobbiamo provare a goderci la vita…. continua a leggere sul sito di riferimento