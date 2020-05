Milan, Ibrahimovic lascia un messaggio enigmatico: “La mia passione. Ricordatevelo”

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, si sta allenando in isolamento rispetto agli altri compagni di squadra. Il calciatore è in quarantena, ma appare già in forma e non solo per quello che concerne la sua condizione fisica. Anche dal punto di vista dialettico lo svedese, in questi giorni, non ha certamente smesso di lanciare dei messaggi al club di via Aldo Rossi. AC Milan v Genoa CFC – Serie A Zlatan Ibrahimovic ha fatto una breve diretta su Instagram, poi rimossa. Si è visto prima una… continua a leggere sul sito di riferimento