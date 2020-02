Milan-Ibrahimovic, Maldini fa chiarezza: “Rinnovo automatico solo in un caso”

​Il ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic ha dato nuova linfa al Milan. Non solo in campo, ma anche dentro lo spogliatoio di Milanello. Un pensiero condiviso ed evidenziato anche dall’ex leggenda rossonera come Ruud Gullit, che ha detto la sua durante una breve intervista concessa ai microfoni di Sky Sport: “La sua presenza nello spogliatoio è già importante perché ha l’esperienza necessaria. Sa ancora giocare a grandi livelli ma ha bisogno di giocatori che lo aiutino” ha evidenziato Gullit…. continua a leggere sul sito di riferimento