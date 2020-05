Milan, Ibrahimovic può rientrare contro il Napoli: in campo a luglio

La stella del Milan Zlatan Ibrahimovic non tornerà in campo il 20 giugno, quando la riprenderà la Serie A. L’attaccante svedese, infatti, ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato nel corso della prossima settimana. Zlatan salterà le partite con Lecce, Roma, SPAL, Lazio e Juventus (sia il ritorno di Coppa Italia che la sfida di campionato).

Ibrahimovic in campo contro il Napoli

Il rientro – riferisce Tuttosport – potrebbe avvenire proprio allo stadio San Paolo, nel match di Serie A contro il Napoli allenato dall’amico ed ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. La data prevista è quella dell’11 o 12 luglio. Nel caso Stefano Pioli decida di non rischiarlo, si attenderà il successivo turno infrasettimanale contro il Parma. I tempi di recupero non vanno affrettati, anche considerando l’età del giocatore.

L’interesse del Napoli ed il ritorno al Milan

Ibra nel corso degli anni è stato più volte accostato al Napoli: pupillo del presidente Aurelio De Laurentiis, ci furono alcuni colloqui quando Carlo Ancelotti sedeva sulla panchina azzurra. L’arrivo di Gattuso, nonostante gli ottimi rapporti con lo svedese, ha chiuso ogni possibilità che l’ex Los Angeles Galaxy si trasferisse all’ombra del Vesuvio.

Il 27 dicembre 2019 il Milan annuncia di aver trovato un accordo con Ibrahimović per un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno; l’intesa viene formalizzata il 2 gennaio 2020. Lo svedese sceglie di indossare la maglia numero 21. Debutta il 6 gennaio 2020 nel pareggio per 0-0 in casa contro la Sampdoria, subentrando a Piatek nel secondo tempo. Cinque giorni dopo realizza il primo gol nel successo esterno contro il Cagliari.

