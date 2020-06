Milan, Ibrahimovic scalpita per tornare: si pensa al rientro a tempo di record

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare leader in campo del Milan e sta accelerando i tempi di recupero. Oggi Sportmediaset ha parlato della clamorosa possibilità che lo svedese possa tornare a disposizione di Stefano Pioli già per la prima di campionato post-lockdown, ovvero Lecce-Milan che si disputerà il 22 giugno. L’ipotesi in questione non trova particolari riscontri, ufficiali o ufficiosi, nello staff medico rossonero: la lesione non è grave ma si predica ancora cautela. Un rientro contro la… continua a leggere sul sito di riferimento