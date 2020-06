Milan, Ibrahimovic si allena in gruppo: lo svedese già in campo contro la Roma?

Emergono importanti novità da Milanello. Zlatan Ibrahimovic ha partecipato all’intera seduta di allenamento con i compagni, con tanto di partitella finale, mostrando un’ottima reazione all’infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro patito solamente un mese fa. L’attaccante svedese ha risposto bene al programma di recupero e vorrebbe tornare a disposizione del tecnico Stefano Pioli per la partita contro la Roma, in programma domenica 28 giugno alle ore 17,15. Match delicato per il Milan,… continua a leggere sul sito di riferimento