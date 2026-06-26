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Milan, il mercato si sblocca: Goncalo Ramos a un passo. Sarà l’acquisto più caro della storia rossonera
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan, il mercato si sblocca: Goncalo Ramos a un passo. Sarà l’acquisto più caro della storia rossonera

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(Adnkronos) – Il Milan ha scelto il suo nuovo numero 9 del presente e del futuro: Goncalo Ramos sarà il nuovo attaccante rossonero. Come riportato da Sky Sport, il club è a un passo dalla chiusura dell’operazione con il Psg, impostata su 70 milioni complessivi (una base di 65 milioni di euro più 5 di bonus). Nelle ultime ore la dirigenza ha dato un’accelerata decisiva alla trattativa, avvicinandosi a una fumata bianca che appare ormai solo una formalità. 

Per il centravanti portoghese, in questi giorni ai Mondiali con il Portogallo, non mancheranno le pressioni: sarà l’acquisto più costoso della storia del Milan e dovrà guidare l’attacco della squadra di Ruben Amorim l’anno prossimo.  

Giornata cruciale, quella di oggi, per il Milan che verrà: nel pomeriggio era stato ufficializzato anche il nuovo Ceo della società, Massimo Calvelli.  

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