Milan, il rinnovo di Donnarumma resta delicatissimo: entro la fine della stagione Gigio dovrà decidere cosa fare

Nonostante la trattativa per il rinnovo di contratto del portiere sia da tempo ferma ad un punto morto, il Milan spera ancora di riuscire a trovare un accordo con Gigio Donnarumma e blindare il suo gioiello in ottica mercato. Il Milan è di fronte ad un bivio: o si troverà un accordo per il rinnovo di contratto di Donnarumma o il giovane estremo difensore verrà messo sul mercato e ceduto per non correre il rischio di perderlo a parametro-zero nel 2021. La situazione è delicatissima ma i tempi… continua a leggere sul sito di riferimento