Milan, il ritorno di Ibrahimovic: spunta una nuova ipotesi per il numero di maglia

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ritorna al ​Milan, lo svedese firmerà con la società milanese un contratto valido fino al 30 giugno 2020 con opzione per un’altra stagione. Lo svedese sosterrà le visite mediche il 2 gennaio, poi con tutta probabilità scenderà già in campo il 6 gennaio, nella gara che vedrà il Milan impegnato in casa contro la Sampdoria. Il classe ’81 sui social ha fatto capire la sua volontà di far risalire i rossoneri, che ora, dopo aver subito a Bergamo un sonoro 5-0… continua a leggere sul sito di riferimento