Milan in campo… aspettando Ibrahimovic: quando potrebbe tornare lo svedese

Il calcio prova a ripartire e i primi centri sportivi riaprono i cancelli. È il caso di Milanello, con il Milan che nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi, anche se ancora orfano di Zlatan Ibrahimovic. Milano non si arrende e i rossoneri sono già in campo. Aspettando Zlatan… #Milan #SerieA https://t.co/xC2y65h3Ox #serieA — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) May 8, 2020 Come si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha sentito il tecnico Stefano Pioli un… continua a leggere sul sito di riferimento