milan,-infortunio-muscolare-per-morata

(Adnkronos) – Cattive notizie per il Milan, che perde Alvaro Morata per circa tre settimane per un problema muscolare. Il 31enne attaccante spagnolo sarà costretto a saltare le prossime due gare di campionato contro Parma e Lazio e non potrà nemmeno rispondere alla chiamata della sua Nazionale per la sfida di Nations League contro Serbia e Svizzera. Morata si era già fatto male alla vigilia del match contro il Torino, ma ha voluto lo stesso essere in campo in condizioni fisiche non ottimali, entrando nella ripresa e segnando anche un gol.