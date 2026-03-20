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Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino
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Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino

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(Adnkronos) –
Infortunio per Rafa Leao. Oggi, venerdì 20 marzo, l’attaccante del Milan ha accusato un problema fisico che non gli ha consentito di allenarsi, con il riacutizzarsi di un dolore all’adduttore destro che lo ha costretto a saltare quindi la seduta alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domani alle 18 a San Siro. 

Leao, secondo quanto riporta SkySport, salterà quindi il match contro i granata, valido per la 30esima giornata di Serie A e si sottoporrà a esami strumentali per determinare la natura dell’infortunio.  

La speranza di Allegri è di riaverlo a disposizione, almeno in panchina, per il big match del prossimo weekend, quando il Milan volerà a Napoli per sfidare la squadra di Conte in uno scontro diretto per il secondo posto in classifica. 

 

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