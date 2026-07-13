milan,-inizia-il-raduno-e…-cardinale-arriva-in-elicottero-come-berlusconi

(Adnkronos) – Il Milan inizia la stagione 2026/27 con il raduno di oggi, lunedì 13 luglio, a Milanello. E Gerry Cardinale è arrivato al centro sportivo rossonero in mattinata, in grande stile. In elicottero, con modalità che hanno ricordato lo storico presidente del club Silvio Berlusconi, che in passato ha spesso scelto questa modalità per raggiungere la squadra. Come già visto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Ruben Amorim, il patron rossonero sta cambiando approccio nei confronti del gruppo e sta cercando di mostrarsi il più possibile vicino all’ambiente.

Nel pomeriggio, intorno alle 18, ci sarà il primo allenamento aperto della squadra. Il via ufficiale alla nuova stagione.

Ecco i giocatori che inizieranno la stagione sotto la guida del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim:

Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.