domenica, 8 Marzo , 26
Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio 'annullato' ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos'è successo
Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) –
Milan-Inter
di
oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po’ di polemiche. Il motivo? Un gol nerazzurro in pieno recupero, non convalidato, e un rigore chiesto dall’Inter per un tocco di mano in area di Samuele Ricci. Al 93′, il corner di Dimarco pesca Carlos Augusto in area e l’esterno brasiliano trova la deviazione del pari, ma è tutto fermo. Il gioco non era ripreso perché l’arbitro Doveri non aveva fischiato prima del calcio d’angolo.  

Il direttore di gara ha spiegato così la situazione ai giocatori in campo e il gioco è successivamente ripreso. Poco dopo, Dumfries ha colpito di testa nell’area del Milan e il pallone è finito sulla mano di Ricci, che poi ha liberato. I giocatori dell’Inter hanno chiesto subito il penalty ma l’arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto.  

Il triplice fischio ha quindi certificato la vittoria del Milan. Un successo che porta la squadra di Allegri a -7 dagli uomini di Chivu, riaprendo di fatto il campionato. 

 

