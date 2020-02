​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’​Inter​, del ​Milan e della Serie A! “Inter e ​Milan​ si stanno si stiano avvicinando alle nostre richieste”. Così il Sindaco di Milano Beppe Sala è tornato sulla questione San Siro, ancora alla ricerca di una nuova destinazione d’uso per lo storico impianto milanese. “Divento più ottimista, le nostre richieste erano molto semplici: salvare San Siro non tanto come vestigia del passato, ma…

L’articolo Milan-Inter, il Sindaco Sala su San Siro: “Club vicini alle richieste, c’è ottimismo” proviene da Notiziedi.

