Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Derby di Milano nella 28esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, il Milan sfida l’Inter – in diretta tv e streaming – a San Siro in un big match di campionato che pesa in ottica scudetto. I nerazzurri arrivano alla sfida con dieci punti di vantaggio sui rossoneri e sono reduci dalla vittoria per 2-0 in casa contro il Genoa.  

La squadra di Allegri invece ha battuto con lo stesso risultato la Cremonese nell’ultimo turno di Serie A. 

 

Il derby tra Milan e Inter è in programma oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu 

 

Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

