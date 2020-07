Milan-Juve è anche Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo: il big match di San Siro passa dai loro piedi

Oltre a mettere di fronte due delle squadre più in forma del campionato nonché tra le più importanti e seguite di tutto il paese, la gara tra il Milan e la Juventus di questa sera vedrà affrontarsi due autentici fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Quello di questa sera sarà un vero e proprio scontro tra titani che metterà di fronte due tra i giocatori più importanti, ammirati e di talento degli ultimi 10 anni a livello mondiale. I numeri in questo senso ci vengono… continua a leggere sul sito di riferimento