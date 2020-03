Milan, Kessié a un passo dall’Inter in estate: perché la trattativa è sfumata

​Franck Kessié avrebbe potuto vestire la maglia dell’​Inter nel corso della seconda parte di stagione. È questo il retroscena svelato da calciomercato.com in riferimento alla finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista ivoriano è stato, per diverse settimane, oggetto di trattativa tra il club nerazzurro e il ​Milan, con l’ipotesi di cambiare squadra e non città. Non una, ma in ben due occasioni. La prima per uno scambio con Matias Vecino. L’uruguaiano era ormai sul piede di partenza… continua a leggere sul sito di riferimento